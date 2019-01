Müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkədə maraqlı paylaşım edib.

Milli.Az big.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı rəsmi hesabında makiyajsız fotosunu paylaşıb. Xatirənin bu fotosu izləyiciləri tərəfindən sevilərək qarşılanıb.

Milli.Az





