Azərbaycan filmi beynəxalq festivalda ikinci yer tutdu - VİDEO

Daha bir Azərbaycan filmi beynəxalq festivalda uğur qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rejissor İlqar Nəcəfin ekran işi olan "Nar bağı" "Film by the Sea" festivalına iştirakçiların böyük marağına səbəb olub.



Festival Hollandiyanın Vlissingen şəhərində keçirilib. Hazırda da nümayişi davam etdirilən "Nar bağı" ikinci yerlə mükafatlandırlıb.

Onu da bildirək ki, "Nar bağı" növbəti il keçiriləcək Oskar seçimlərinin namizdələri arasında Azərbaycandan seçilən yeganə filmdir.

