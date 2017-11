Türkiyədə 5.1 gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Muğla şəhərinin Ula rayonunda qeydə alınıb. Sözügedən ərazidə 2 gün fasilə ilə baş verən 5.0 bal gücündəki zəlzələlər vətəndaşların ciddi narahatçılığına səbəb olub. İnsanlar gecəni bələdiyyə çadırlarında keçiriblər. Magistral yola düşən qaya parçaları nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb. Təbii fəlakət nəticəsində ölən və yaralananlar olmayıb.

