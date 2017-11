Aya səfər edən ilk saat 28 il sonra tapıldı - FOTO

NASA-nın “Apollo 7” kosmik gəmisində səyahət edən astronavtlardan biri Don Eyzelin itkin saatı 28 il sonra tapılıb.

Publika.az xəbər verir ki, saat NASA-nın kosmos proqramlarına dair xatirə əşyalarından bəzilərinin müvəqqəti olaraq verildiyi Ekvador Hərbi Coğrafiya Universitetinin muzeyindən oğurlanmışdı.

“Omega” firmasının astronavtlar üçün özəl istehsal etdiyi “Speedmaster Proffesional” modelli saat sentyabr ayında “Ebay” alış-veriş saytında hərraca çıxarılıb. ABŞ Federal Təhqiqatlar Agentliyi isə saatın izinə düşərək onu tapıb və Vaşinqtondakı “Smitsoniyan” muzeyinə bağışlayıb.

Qeyd edək ki, Don Eyzel bu saatı Ayın səthinə çatmağı bacaran ilk insanlı kosmik gəmi “Apollo 7”-dəki səfəri zamanı istifadə edib.

