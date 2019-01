Türkiyədə qeyri-adi oğurluq hadisəsi baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, marketə müştəri kimi girən qadın satıcının yerində müvəqqəti olmamasından istifadə edib və oğurluğa əl atıb. Ən maraqlısı isə qadın hadisədən sonra gülərək həmin yerdən uzaqlaşıb.

Kameralara düşən həmin oğurluq hadisəsinin görüntülərini təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az



