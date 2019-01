Azərbaycanın ən yaxşı paralimpiyaçıları - ADLAR

Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi (AMPK) 2018-ci ilin ən yaxşı on idmançısının adını açıqlayıb.

Komitədən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, paracüdoçular Bayram Mustafayev, İlham Zəkiyev və Şəhanə Hacıyeva ilin ən yaxşısı seçiliblər.



Fərqlənənlər arasında parataekvandoçu Aynur Məmmədova, atletlər Oloxan Musayev və Samir Nəbiyev də yer alıblar. Eləcə də Pərvin Məmmədov, Elşən Hüseynov (hər ikisi pauerliftinq), Raman Salei (üzgüçülük) və Bəhruz Mirzəyev (boccia) cari ildəki çıxışlarına görə fərqləniblər.

