"Yola saldığımız il mənim üçün çox çətin oldu" - Vüsalə

Aparıcı Vüsalə Əlizadə Yeni il ab-havalı fotolar paylaşıb.

Metbuat.az-ın Axşam.az-a istinadən məlumatına görə, o, qızı Diləklə obyektiv qarşısına keçib.

Vüsalə 1,2 milyonluq İnstaqram səhifəsində yerləşdirdiyi şəkillərə bu qeydi yazıb:

"2018-2019. Şükürlər olsun, Allahım, bu gün də nəsibimiz oldu. Yola saldığımız bu il mənim üçün nə qədər ağır, nə qədər çətin oldu, bir Allah, bir də ailəm, əzizlərim bilir. Bunu heç vaxt, heç kimə hiss etdirmədim, daim güclü və gülərüzlü gördünüz məni. İnşAllah bütün çətinliklərimiz köhnə ildə qalsın, sağlıq, ruzi, sevgi dolu bir il olsun. Bayramınız mübarək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.