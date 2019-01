Aktyor Altan Gördüm ötən gün ticarət mərkəzlərindən birində görüntülənib.



Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, jurnalistlərin suallarını cavablandıran Altan sənətdən getdiyini bildirib:



"İnanıram ki, Yeni il hamımıza düşərli olar. Mənim də həyatımda bəzi dəyişikliklər olacaq. Daha aktyorluq etmirəm. İstanbuldan da İzmirə köçürəm. Orada evim var. Bəsdir artıq. Orada bir teatr açıb tələbələr yetişdirəcəm".

