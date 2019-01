Aktyor Özcan Dəniz və Feyza Akının ayrıldığı barəsində söz-söhbət yayılıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki , cütlük son zamanlar tez-tez mübahisə etdib və son davada Özcanın evi tərk edib.

Qeyd edək ki, Özcan və Feyza ötən ilin may ayında ailə qurub. Cütlüyün Kuzey adlı bir oğlu da var.

"Mütləq üçüncü dəfə ana olacağam" - NIgar Camal



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.