Topaz Premyer Liqasında qış transfer pəncərəsinin vaxtı məlum olub.

Peşəkar Futbol Liqasının Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aslan Şahgəldiyevin Metbuat.az-a verdiyi məlumata görə, Azərbaycan futbolunda növbəti keçid dövrü yanvarın 12-də açılacaq və fevral ayının 8-nə qədər davam edəcək.

Bu isə o deməkdir ki, klublar göstərilən müddətə qədər yeni futbolçular transfer edə biləcəklər.

