2018-ci ildə ən çox ziyarət olunan rəsmi saytların reytinqi

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi (CERT) 2018-ci ilin yekunlarına əsasən ən çox ziyarət olunan dövlət qurumlarının saytlarının reytinqini dərc edib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadan məlumatına görə, ötən il ən çox istifadə olunan rəsmi saytlar aşağıdakılardır:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.