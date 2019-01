Xalq artisti Flora Kərimova ATV-də yayımlanan “Zaurla Günaydın” verilişində qonaq olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni verilişdə “məni güclə ərə verirlər” deyib.

Qeyd edək ki, verilişə sonra əməkdar artist Gülşad Baxşıyeva da qonaq olub və Flora Kərimovanın “ərə gedəcəm” sözünə cavab olaraq "Flora xanım, bizim ərə gedən vaxtımız keçib. Ərə getməli o qədər qız var ki" deyib.

