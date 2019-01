Müğənni Səbinə Selcanla aşıq Namiq arasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki tanınmış arasında olan qalmaqal ARB TV-də yayımlanan “Show news” verilişinin kameraları qarşısında baş verib.

Məşhurlar əsəblərina hakim ola bilməyib və bir-birilərinə xoşa gəlməz sözlər deyiblər.

Verilişdən olan həmin görüntüləri təqdim edirik:

