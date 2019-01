Elza Seyidcahandan şou əhlinə İSMARIŞ - VİDEO

ARB TV-də "Show News" verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Elza Seyidcahan olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist şou-biznes nümayəndələrinə maraqlı göndərmə edib:



"Bu il donuz ilidir. Mən onlara arzu edirəm ki, donuz kimi başlarını aşağı salsınlar yeməklərini yeyib yatsınlar. Elə etsələr yəqin ki, pislik də ağıllarına gəlməz. Əl-ayağımıza dolaşmasınlar. Pislik etməmək üçün də deyirəm ki, heç olmasa donuza oxşasınlar. Bir balaca yatıb, yatışsınlar".

