Məşhur aktyoru döydülər

Məşhur aktyorun sosial şəbəkədə döyülmüş fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə aktyor Yasin Həzirin döyülmüş halda olan fotoları yayımlanıb. Fotolar Yasinin sevənlərini təşvişə salsa da aktyor özünün döyülmədiyini fotoların çəkildiyi “Dağıntılar altında” serialından səhnədən olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Yasin Həzir İctimai Tv-də həftəiçi (bazarertəsindən cümə axşamınadək) 21:50-də yayımlanan “Dağıntılar altında” serialında Murad obrazını canlandırır.

