Metbuat.az-ın informasiya dıstıyi verdiyi proqramın bu dəfə ki, qonaqları sevilən aktyorlar Nofəl Şahlaroğlu və Məcid Hüseynov olub.

Sizcə bu dəfə 3 günlük istirahəti hansı qonaq öz iştirakçısına qazandıra bildi?

Bütün bunlardan xəbərdar olmaq istəyirisnizsə 18 Yanvar cümə günü saat 21:00da , Təkrarı Bazar günü saat 16:00 da Lider TV-də "Fortuna"nı izləməyi unutmayın.

