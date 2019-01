Məşhur model Naomi Kembell Parisdə kişilər üçün təşkil olunan dəb həftəsinə qatılıb.Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 48 yaşlı model bu dəfə hər kəsi saç düzümü ilə təəccübləndirib.



Tanınmaz halda olan Naomi eyni zamanda çox şık görünüb. İzləyiciləri onun parikdən istifadə etdiyini qeyd ediblər.

Kembell tərzi ilə də diqqət çəkib. Uzun libasda olan model üstündən pencək geyinib.

