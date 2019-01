Bakıda kafe, Göyçayda ferma yanıb - FHN

Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, ümumi sahəsi 100 m² olan birmərtəbəli tikilinin (kafe kimi fəaliyyət göstərir) yanar konstruksiyaları 60 m² sahədə yanıb. Tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.



Göyçay rayonunun Potu kəndində isə ümumi sahəsi 900 m² olan tikilinin (ferma kimi fəaliyyət göstərir) dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 200 m² sahədə və içərisinə yığılmış 9 ton ot bağlaması yanıb. Tikilinin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.



Bu adama nə ad vermək olar? - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.