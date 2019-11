Nadir Qafarzadənin dostu BACISINI QAÇIRDIB - Eşitdim ki, mənim bacımı... - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Nadir Qafarzadə dünən qonağı olduğu "5/5"də deyib.

Nadirin təbrik etdiyi şəxs barədə növbəti etirafı hər kəsi təəccübləndirib:

"Həm də o Qalib müəllim ki, məktəbdə mənimlə dost idi, şagirdi idim onun. Sonra əsgərliyə getdim, eşitdim ki, mənim bacımı qaçırıb. Artıq 30 ildir evlidirlər. İki balaları var. Amma mən onu bağışladım. Həm bacımım yoldaşıdır, həm mənim müəllimimdir, həm də bacımın müəllimidir".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.