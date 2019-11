Mətanətin bu fotosu tənqid edildi - FOTO

Müğənni Mətanət Əsədova sosial şəbəkədə yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı gözəl görünmək üçün telefonlar üçün nəzərdə tutulan fotoşop proqramına üz tutub.

O, həmkarı Nadir Qafarzadə, aparıcı Lalə Əlimuxtarova və özünün görüntüsünə o qədər "əl gəzdirib ki" fotoda üzü əyilib.

Sənətçinin bu görüntüsü izləyicilərin gözündən qaçmayıb. Xanəndə yazılan rəylərin qarşısını almaq üçün rəy bölməsini deaktiv edib.

(axsam.az)

