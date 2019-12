ABŞ Milli Qvardiyasının helikopteri qəzaya uğrayıb

Bakı. Trend:

ABŞ-ın Minnesota ştatının Milli Qvardiyasına məxsus "Black Hawk" helikopteri qəzaya uğrayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, qəzaya uğrayan helikopterin göyərtəsində 3 nəfər olub.

Milli Qvardiyanın məlumatında bildirilir ki, helikopterlə yerli vaxtla təxminən saat 14:04-də əlaqə kəsilib: "Biz təsdiq edə bilərik ki, Minnesotanın Milli Qvardiyasına məxsus "UH-60 Black Hawk" helikopteri Sent-Klauddan cənubda qəzaya uğrayıb. Hadisə yerinə hakimiyyət nümayəndələri gəlib".

