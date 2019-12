Ticarət mərkəzində şübhəli bir əşya aşkar edilib - insanlar təxliyə edilib

Bakı. Trend:

Venesuela paytaxtının hakimiyyət orqanları şübhəli bir əşyanın aşkarlanmasına görə ticarət mərkəzinin bütün işçilərinin və ziyarətçilərinin təxliyə edilməsini qərara alıblar.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "El Nacional" qəzeti bildirib.

Məlumata əsasən, söhbət Karakasın Baralt prospektində yerləşən "Metro Center" ticarət mərkəzi haqqında gedir. Bolivar Milli Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşlarının artıq hadisə yerinə gəldiyi qeyd olunur.

Yerli hakimiyyət hadisə ilə bağlı hələ şərh verməyib.

