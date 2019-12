Antarktikaya uçan Çiliyə məxsus hərbi təyyarə yoxa çıxıb

Çiliyə məxsus hərbi təyyarə yoxa çıxıb.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, Antarktikaya uçan hərbi təyyarənin göyərtəsində 38 nəfər olub. C-134 Hercules təyyarəsi yerli vaxtla 16:55-də Punta Arenasdan havaya qalxıb və 18:00-da operatorlar təyyarə ilə əlaqəni itiriblər.

İtkin düşənlərin 17-nin ekipaj üzvü, 21-nin isə sərnişin olduğu bildirilir.

Çili hava qüvvələri axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdiyini bildirib.

Hava Qüvvələrinin generalı Eduardo Mosqera yerli mətbuata bildirib ki, Antarktikada Kral Corc adasındakı Çili Prezidentinin adını daşıyan Eduardo Frei Montalva bazasına uçarkən təyyarə heç bir təhlükə siqnalını işə salmayıb. (Apa)

