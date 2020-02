Hal-hazırda Suriyada Türkiyə ordusunun terrorçulara qarşı geniş əməliyyat aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədən şok video yayılıb.

Həmin videoda Türk Ordusunun Rusiyaya məxsus helikopteri vurması əks olunub.

Videoda bir qrup hərbçinin helikopterə atəş açması əks olunub.

Hərbçilər "vur onu, düşür artıq..." deyərək qışqırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.