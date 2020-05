Nadir Qafarzadəyə bu kanalda efirə çıxmağa QADAĞA QOYDULAR - VİDEO

AzTV-nin "Eyvana çıx" layihəsində efirə çıxmalı olan müğənni Nadir Qafarzadə son anda layihədən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü ''İnstaqram'' hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

''Sizinlə paylaşmışdım ki, ''Eyvana çıx'' verilişində mənim iştirakım ilə konsert proqramı olacaq. Amma bugün isə mənə dedilər ki, proyektin formatı dəyişilib. Çox təssüf edirəm. Mənim AzTV ilə problemim yoxdur. Görünür onların mənim ilə problemi var. Mən uşaq deyiləm. 49 yaşım var.Bilmirdim ki, mən AzTV də qadağanam."

Müğəninin şikayətləndiyi həmin görüntüləri təqdim edirik:

