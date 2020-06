Nigar Camal komplekssiz olmağının SİRRİNİ AÇIQLADI - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti qonağı müğənni Nigar Camal olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni kompleksiz olmağının sirrindən danışıb:

“Komplekssiz olmaq üçün savad olmalıdır. Bəlkə də 15 il Avropada yaşamağımın da təsiri var. Öz həyatımı yaşayıram, insanlar mənə maraqlı deyil. Onların nə deyib, nə düşünəcəyini fikirləşəndə kompleks yaranır. Vecinə almayanda yaxşı olur”.

Müğənni onun haqqında danışanlara da səslənib:



“Hansısa verilişə çıxıb özünü düz çıxarıb, təhqir tənqid etməkdənsə mənim özümə telefon zəngi etmələri daha yaxşı olardı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.