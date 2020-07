Mənim atam xoşbəxt kişi deyildi – Səidə Dadaşova atasından danışıb ağladı - VİDEO

ARB TV-nin efirində yayımlanan “Səhər-səhər” verilişində mərhum xalq artisti, aktyor Rafael Dadaşovun həyat və yaradıcılığından danışılıb.

Verilişdə qonaq olan mərhum sənətkarın qızı Səidə Dadaşova atasının sağ ikən xoşbəxt bir kişi olmadığını bildirib:

“Atam sənətkar olaraq sevilirdi, xoşbəxt idi, amma bir kişi kimi xoşbəxt deyildi. Minlərlə, milyonlarla sevəni, pərəstişkarı olsa da qadın sarıdan xoşbəxt ola bilmədi. Səbəbi o idi ki, o çox sadiq insan idi. Anam da xoşbəxt qadın idi ki, yaxşı övladları var, milyonların sevimlisi olan həyat yoldaşı var, amma atam bir kişi kimi xoşbəxt ola bilmədi”.

