Şimali Koreyada koronavirusla mübarizə qaydalarını pozan gömrük məmuru edam edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məmur pandemiya dövründə ölkəyə xaricdən mal gətirdiyi üçün bu cəzaya məruz qalıb.

Qeyd olunur ki, edam noyabrın əvvəllində həyata keçirilib.

Şimali Koreyada bu günədək koronavirusa yoluxma barədə rəsmi məlumat açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.