Tanınmış müğənni Nadir Qafarzadə yenə sosial şəbəkədə paylaşımla qalmaqala imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nadir Qafarzadə bu dəfə “Instagram” hesabında Bakının nəqliyyat sistemini sərt tənqid edib.



Müğənni ictimai nəqliyyatdakı sıxlığı pisləyib.



“Toylar olmaz, məscidlər olmaz, universitetlər olmaz, idman zalları olmaz. Avtobuslarda isə belə biabırçılıq olar? O qədər sıxlıqdır ki, camaat bir-birindən uşağa qalacaq”, – müğənni yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.