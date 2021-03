Türkiyənin İstanbul şəhərində fabrikdə dəhşətli partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, süni dəri istehsal edən bir fabrikdə yağ qazanın partlaması nəticəsində baş verən yanğında 3 nəfər yaralanıb.

Partlayışdan dərhal sonra polis və xilasetmə qrupu hadisə yerinə gəliblər.

Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Mənbə:Haberglobal



