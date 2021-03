İki il sonra dünyada neft qıtlığı yaşanacaq - PROQNOZ

ABŞ-ın Energetika Nazirliyi yanında Energetika İnformasiyası Agentliyi (EIA) 2021-2022-ci illərdə neft və digər maye karbohidrogenlər bazarında tələbin təklifi üstələyəcəyini gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2021-ci ildə neft bazarında gündəlik təklifin 97,1 mln. barel (öncəki proqnoz – 97,29 mln. barel), tələbin isə 97,5 mln. barel (öncəki proqnoz – 97,67 mln. barel) səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır. Beləliklə, EIA bu il neft bazarında 400 min barel həcmində defisitin qeydə alınacağını proqnozlaşdırır.

Bununla yanaşı, qurum 2022-ci ildə neft bazarında təklifin 101,2 mln. barel(öncə ki proqnoz – 100,77 mln. barel), tələbatın isə 101,33 mln. barel(öncə ki proqnoz - 101,17 mln. barel təşkil edəcəyini gözləyir. (APA)

