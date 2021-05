Koronavirusun ilk dəfə Hindistanda aşkar olunmuş B1617 ştammı artıq Malayziyada da tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Malayziya səhiyyə naziri Adham Baba videokonfrans zamanı məlumat verib.

Virus paytaxt Kuala-Lumpur hava limanında testdən keçən Hindistan vətəndaşında tapılıb.

Qeyd edək ki, Hindistanda epidemioloji vəziyyətin kəskin pisləşməsi fonunda iki ölkə arasındakı hava əlaqəsi artıq dayandırılıb.



