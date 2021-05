Şimali Koreya lideri Kim Çen In qərb mədəniyyətinin ölkədə yayılmasının qarşısını almaq üçün yeni qadağalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağalara görə, qərb mədəniyyətinə məxsus saç kəsimlərinin və rəngarəng cins şalvarlarıının geyinməsi qadağan edilib.

Məlumata görə, ölkə lideri bu hallara qarşı mübarizə aparmaq üçün yerli dairələrə tapşırıqlar verib

