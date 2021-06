İndoneziyada 32 il fasiləsiz zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1829-cu ildə başlayan zəlzələ 1861-ci ildə şiddətli yeraltı təkanın baş verməsi ilə dayanıb. 1861-ci ildə Sumatra adasında baş verən 8,5 zəlzələ güclü sunamiyə və ciddi insan tələfatına yol açıb.

Qeyd edək ki, uzun müddət davam edən belə zəlzələlər zamanı bir təbəqə digər təbəqənin altında olduqca yavaş şəkildə hərəkət etdiyi üçün hiss edilmir.

