QMi məscidlərdə ibadət qaydalarını AÇIQLADI

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyələri əsasında məsciddə və digər ibadət yerlərində riayət olunmalı qaydaları açıqlayıb.

QMİ-nin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dini ibadətlər (dini ibadət yerlərinin (eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərin 50 faizindən (ümumi olaraq 50 nəfərdən) çox olmamaq şərtilə)) təşkil edilməlidir:

Məscid və digər ibadət yerləri:

Qeyd:

Allaha dualar edirik ki, pandemiya tezliklə sona yetsin və ibadətlərimizi sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilək, İNŞALLAH!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.