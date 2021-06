Şairə Nazilə Səfərli ilə tanınmış jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızı arasında davam edən qalmaqala son qoyulub.

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, X.Hidayətqızının şikayəti əsasında Nizami rayon Polis İdarəsi tərəfindən axtarışda olan N.Səfərli bu gün saxlanılıb.



N.Səfərli məhkəmə qərarına uyğun olaraq 500 manat məbləğində cərimə olunub və bununla da onun üzərindən axtarış tədbirləri götürülüb.

