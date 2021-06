Azərbaycana 2011-ci ildə “Avroviziya” qalibiyyəti bəxş edən cazibədar müğənni Nigar Camal yenidən onu izləyənləri valeh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkə hesabında dar və qırmızı geyimdə videosunu paylaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

(Baku.ws)

