Bakının Heydər Əliyev prospektində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hava limanı istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq aşıb. Hazırda Sabunçu yol qovşağından hava limanı istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir.

