Bakıda gənc aktrisa Lalə Süleymanova taksidə seksual qısnamaya məruz qalıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, xanım iddia edib ki, “Bolt” taksi şirkətinin sürücüsü ona qarşı dəfələrlə əxlaqsız hərəkətlər edib.

“Sürücü tərəfindən seksual qısnamaya məruz qalmışam... Artıq qorxumdan pəncərəni açmışdım ki, nəsə olsa çığırım... Polisə şikayət etdim, sabah ərizə yazmağa gedəcəm”, - deyə xanım qeyd edib.

