Ötən gün Novxanıda (qeyri-çimərlik ərazi) batan İsmayılov Zaurun ikinci kurs tələbəsi olduğu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Universitetləri” səhifəsində məlumat yayılıb.

Qeyd edilib ki, 21 yaşlı Z. İsmayılov UNEC-də (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - red.) ikinci kurs tələbəsi imiş.

