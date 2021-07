Bakıda baş verən faciəvi qəzanın görüntüləri anbaan yaxınlıqdakı nəzarət kamerasına düşüb.

Metbuat.az Avtosfer.az saytıan istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Xutor deyilən ərazisində yüksək sürətlə hərəkət edən "Hyundai" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək yolun solunda dayanmış yük avtomobilinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən yük avtomobili yerindən tərpənib, "Hyundai" isə tanınmaz hala düşüb.

Sözügedən görüntünü təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.