"Samsung Galaxy S21" satışları UĞURSUZ OLDU

Galaxy S21 seriyalı smartfonlar keçmiş və əvvəlki ilin Samsunq cihazlarından daha pis satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Business Post nəşrinin Koreya nəşri məlumat yayıb.

Jurnalistlərin əlində olan məlumatlardan belə çıxır ki, buraxıldıqdan altı ay sonra mövcud Samsunq flaqmanlarının satışları 2020 və 2019-cu illərdəki smartfonlardan daha pisdir. Başqa sözlə, Galaxy S21-in qiyməti Galaxy S20 və Galaxy S10-dan daha aşağıdır.

Hesabatda deyilir ki, Galaxy S20 seriyasına tələbat az olduğu üçün Samsunq xüsusi olaraq Galaxy S21 flaqmanlarını bir ay əvvəl satışa çıxardı. Bu strategiya yerli bazarda cihazlara tələbatın artmasına səbəb olsa da əksinə dünyanın ən yüksək səviyyəli Samsunq cihazlarına maraq azaldı.

İstehsalçılar 2022-ci ildə Galaxy S22-nin satışa çıxarılması ilə vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişəcəyinə ümid edirlər. Bunun səbəbi, smartfonların daha güclü avadanlıqlarla təchiz edilməsi və cihazların AMD ilə işbirliyi ola bilər.

