Bakıda avtobuslarında birində sərnişinlər arasında mübahisə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə xanım sərnişin arxadakı bəyin onun qulağına mahnı oxuduğunu deyib. Buna görə də qadın və kişi arasında mübahisə yaranıb.

Qeyd edək ki, videoda qeyri-etik ifadələr işlədilidiyindən azyaşlıların baxması tövsiyə olunmur.

