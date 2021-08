Türkiyədən Azərbaycana gələn sərnişin təyyarəsində qorxulu anlar yaşanıb, təyyarə hava boşluğuna düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sərnişinlər sosial şəbəkələrdə videogörüntülər paylaşıblar.

Nəticədə sərnişinlər ciddi təlaş keçiriblər. Hadisə zamanı xəsarət alanların olmadığı bildirilir.

