Müştərilərə qəlyan təklif edən kafe sahibi HƏBS EDİLİB

Paytaxtın Qaradağ rayonunda karantin qaydalarına zidd olaraq müştərilərə qəlyan təklif edən kafe aşkarlanıb. Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları Lökbatan qəsəbəsi yerləşən ‘’Club-85’’ adlı kafenin sahibi Burhan Məmmədzadənin müştərilərə qəlyan verdiyi aşkar edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətidnən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Toplanmış material rayon məhkəməsinə göndərilib və məhkəmənin qərarı ilə Burhan Məmmədzadə 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib.



Bundan başqa, paytaxtın Qaradağ rayonunda karantin qaydalarını pozan şadlıq sarayının rəhbəri də həbs olunub. Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin əməkaşları tərəfindən keçirilən yoxlamalar zamanı rayonun Ələt qəsəbəsində yerləşən ‘’Nərmin’’ şadlıq sarayında keçirilən toy mərasimində karantin rejimlərinin pozulması halları aşkar olunub. Yoxlama zamanı 6 nəfərin vaksin olunmadığı müəyyən edildiyindən onlar toya buraxılmayıb. Təyin edilən toy mərasimi ‘’icazə.gov.az’’ portalında qeydiyyatdan keçirilməsinə baxmayaraq məclisdə 180 nəfərin iştrak etməsi aşkar edilib. Buna görə də həmin şadlıq sarayının sahibi Malik Xəlilov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin tələblərini pozduğu üçün onun barəsində Qaradağ Rayon Polis İdarəsində toplanmış material rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o, 20 gün inzibati qaydada həbs edilib.

