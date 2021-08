Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızının Xəzər televiziyasından ayrıldığı deyilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan xəbərlərə şairə Nazilə Səfərli biganə qalmayıb. Belə ki, o sosial media hesabında belə bir paylaşım edib:

"Xəzər qapısını iki nəfərin üzərinə bağladı. Həmişə təmizlikdə".

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Nazilə Səfərli məhkəmə qərarı ilə əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızından üzr istəmişdi.

