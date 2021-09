İndoneziya donanması yük gəmisini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya ordusundan məlumat verilib. Açıqlamaya görə, Panama bayrağı altında üzən tankerin qanunsuz neft daşıdığına dair şübhələr var. Saxlanılan gəmidə minlərlə ton neft olduğu irəli sürülür. Gəmi heyətinin ifadəsi alınır.

