Müğənni Nigar Camal sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi instaqram hesabında idmanla məşğul olduğu görüntülərini yayımlayıb.

41 yaşlı müğənni fit və qüsursuz bədən qurluşu ilə diqqət çəkib.

Camalın bu görüntüləri izləyiciləri tərəfindən maraq və rəğbətlə qarşılanıb.

