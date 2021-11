İran iki həftə əvvəl ələ keçirdiyi Vyetnama məxsus neft tankerini sərbəst buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə zamanı gəmidə 26 nəfər olub. Onlar barədə açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, Oman dənizində İran ordusu gəmi heyətinin neft oğurluğu etdiyini irəli sürərək, gəmini saxlamışdı.

