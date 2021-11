Müğənni Nadir Qafarzadə bu gün oğlu Loğmana nişan edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, məclis evdə baş tutub. Gecəyə ailənin yaxınları qatılıblar.

Nadir bildirib ki, oğlunun toyu dekbarın ikinci yarısında olacaq.

Qeyd edək ki, Loğmanın "həri"si bu ilin iyulunda olub.

